Luka Modric, centrocampista del Milan, insignito del premio 'Leggenda' ai 'Gazzetta Sports Awards'. Ecco cosa ha detto il croato

Giovedì 11 dicembre Luka Modric, centrocampista arrivato al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dopo 13 stagioni nel Real Madrid, è stato insignito del premio 'Leggenda' in occasione dei 'Gazzetta Sports Awards'. Ecco, a margine della premiazione, cosa ha detto il 40enne croato alla 'rosea' sul calcio italiano e sull'eventualità che l'Italia fallisca ancora una volta la qualificazione ai Mondiali. Il video