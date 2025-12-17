PIANETAMILAN i nostri video Milan, la gestione di Modric: il croato deve giocare sempre? Ecco un tema per Allegri
Luka Modric, centrocampista del Milan, è un intoccabile per il tecnico Massimiliano Allegri. Anche quando avrebbe bisogno di un po' di riposo
Durante l'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è parlato della gestione di Luka Modric, centrocampista del Milan: l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, infatti, lo fa giocare sempre e non lo sostituisce mai. Anche quando, magari, l'ex Real Madrid avrebbe bisogno di un po' di riposo e di tirare il fiato per una manciata di minuti. L'analisi della situazione in questo video