MILAN-MANCHESTER UNITED: Europa League, la presentazione / News

Bisogna mettersi alle spalle le delusioni e le difficoltà, perché inizia la settimana di Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’andata, una settimana prima, è finita 1-1 in Inghilterra. Un risultato positivo per i rossoneri, che adesso passerebbero il turno con un qualsiasi risultato di vittoria o con un pareggio per 0-0, mentre con l’1-1 si andrebbe ovviamente ai supplementari. Il Milan si augura anche di recuperare alcuni elementi. Nella video news la presentazione della sfida di San Siro, che si giocherà alle 21:00 di giovedì.

