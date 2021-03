MILAN-MANCHESTER UNITED: Europa League, 10 curiosità / News

Si avvicina Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’andata è finita 1-1. È la prima volta che le due squadre si incontrano in questa competizione, mentre precedentemente si erano sfidate solo nella principale competizione europea. Il pareggio dell’andata permette al Milan di qualificarsi con una vittoria o con un pareggio per 0-0. Nella video news 10 curiosità e statistiche sulla sfida che avrà il fischio d’inizio a San Siro giovedì alle 21:00, in soli 90 secondi.

