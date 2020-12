Milan, l’invito di Saelemaekers a tutti i tifosi rossoneri / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Il momento del Milan è sicuramente felice e i tifosi stanno pian piano tornando ad affezionarsi alla squadra. Su Twitter, il club rossonero ha pubblicato un video con Alexis Saelemaekers come protagonista. Il belga classe 1999 è tra i giocatori che meglio stanno facendo ultimamente e dai tifosi viene considerato quasi come il simbolo dell’ottimo lavoro della dirigenza in fase di mercato e scouting. Saelemaekers, nel video, invita tutti i tifosi a scaricare l’app ufficiale. Ecco il video: “Passione rossonera a portata di mano, sempre e ovunque. Scarica la nostra App ufficiale”.

