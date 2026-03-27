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Milan, Legrottaglie: “Pavlovic un Chiellini più tecnico. Chi critica Allegri …” | Pm
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Prima della conferenza stampa di presentazione della Yes Cup 2026 ha parlato anche Nicola Legrottaglie. Le parole sul Milan
Milano si prepara ad accogliere ancora una volta la Yes Cup, il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia: andrà in scena dal 2 al 5 aprile. Prima della conferenza stampa di presentazione ha parlato anche Nicola Legrottaglie ex difensore della Serie A. Parole anche su Allegri, Pavlovic e non solo. Ecco il video dal nostro inviato Stefano Bressi.