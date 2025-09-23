PIANETAMILAN i nostri video Milan-Lecce, l’arrivo del pullman rossonero allo stadio San Siro | PM NEWS
COPPA ITALIA
Milan-Lecce, l’arrivo del pullman rossonero allo stadio San Siro | PM NEWS
00:30
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 21:00 in campo per Milan-Lecce! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 21:00 tutti in campo per Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi