Milan-Lecce 2-0, Bianchin: “Leao sempre più come Gullit” | VIDEO

Doppietta di Rafael Leao nel 2-0 del Milan di Stefano Pioli sul Lecce ieri pomeriggio a 'San Siro'. Il commento di Luca Bianchin (Gazzetta)

Rafael Leao letteralmente scatenato ieri pomeriggio, a 'San Siro', in occasione di Milan-Lecce. Doppietta dell'attaccante portoghese, classe 1999, nel 2-0 del Diavolo di Stefano Pioli sui salentini di Marco Baroni e raggiunta quota 12 reti nella classifica cannonieri in Serie A. È già il suo record personale stagionale. Per Luca Bianchin, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' allo stadio, Leao assomiglia sempre di più a Ruud Gullit ed a quello che l'olandese era per il suo Milan: un uomo squadra. Il video con il commento del giornalista