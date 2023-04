Milan-Lecce 2-0, Leao show: con 12 gol è già record in Serie A | VIDEO

La doppietta di Rafael Leao ha deciso Milan-Lecce ieri pomeriggio a 'San Siro'. Il portoghese ha già battuto il suo record in campionato

Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi ieri pomeriggio a 'San Siro', è terminata 2-0 per la squadra di Stefano Pioli. Match deciso da una doppietta di Rafael Leao, a segno di testa nel finale del primo tempo e con un bel diagonale di sinistro nella ripresa. Con questi due gol, Leao ha raggiunto quota 12 reti in campionato: il portoghese, classe 1999, ha battuto già il suo record personale stagionale in Serie A, che era fissato agli 11 centri della stagione 2021-2022, quella dello Scudetto rossonero