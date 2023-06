Milan, fuori “My life in each verse” di Leao: il singolo in italiano | VIDEO

Il nuovo album hip-hop di Rafael Leao, dal titolo "My life in each verse" è uscito. Ecco il pezzo in italiano dell'attaccante del Milan

È uscito a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali, il nuovo album hip-hop di Rafael Leao, dal titolo "My life in each verse". L'album dell'attaccante del Milan è quasi interamente cantato in portoghese, ma non mancano alcune citazioni in inglese e addirittura in italiano, come la canzone "Fede". Ecco il video riportato da La Gazzetta e pubblicato su YouTube