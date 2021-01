MILAN-LAZIO: il gol del vantaggio di Rebic / News

VIDEO MILAN NEWS – La squadra rossonera ha passato il Natale e il Capodanno da prima in classifica, grazie alla vittoria all’ultimo minuto in Milan-Lazio. Un 3-2 importantissimo, che è stato firmato da Theo, ma che ha visto anche in Ante Rebic un grande protagonista. Il croato ha realizzato il primo gol, anche lui su calcio d’angolo, e si è guadagnato il rigore trasformato poi da Franck Kessie. Nella video news rivediamo il gol di Rebic, con una bella incornata all’angolino.

