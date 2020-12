VIDEO MILAN NEWS – Una vittoria ottenuta all’ultimo minuto con gol di testa da calcio d’angolo di Theo. Finisce 3-2 Milan-Lazio e il 2020 si chiude con il Milan primo in classifica e imbattuto ancora in questa stagione, unica squadra in Europa. Una vittoria ovviamente entusiasmante, che fa scattare la festa negli spogliatoi. Ecco il video di Rafael Leao, che anima i festeggiamenti.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>