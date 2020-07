VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Milan-Juventus, partita valida per la 31^ giornata di Serie A. Una vittoria paranormale del Milan, che si impone per 4-2 dopo essere stato sotto per 2-0. Sui social, ovviamente, i tifosi si sono scatenati. Nella video news le reazioni sui social più divertenti.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓