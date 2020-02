VIDEO MILAN – Giovedì sera si giocherà la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Remake di quelle del 2012. In campo, di nuovo Milan-Juventus. In questa video news abbiamo recuperato i gol di quelle due sfide, che hanno visto i bianconeri qualificarsi all’ultimo respiro. Del resto, il Milan non vince in Coppa Italia con la Juve dal 1984/85.

