MILAN-JUVENTUS: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Non ci si ferma un attimo ed è già tempo di pensare al prossimo impegno. Dopo la vittoria per 3-0 all’Olimpico contro la Lazio, ora Stefano Pioli si proietta subito su Milan-Juventus, che si giocherà martedì sera a ‘San Siro‘. Partita mai come tutte le altre.

Il Diavolo sembra essere in grande forma e dopo aver dato una botta ai biancocelesti nella lotta Scudetto, ora proverà a fare lo stesso con la ‘Vecchia Signora‘. Il tecnico rossonero è intenzionato a cambiare il minimo indispensabile: in dubbio Hakan Calhanoglu, unico che dovrebbe riposare.

Al suo posto tornerà titolare Ante Rebic a sinistra. Nella video news la probabile formazione del Milan. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>