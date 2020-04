VIDEO MILAN – La Coppa Italia si è interrotta, come tutto il resto, per l’emergenza Coronavirus, ma i rossoneri sono ancora in corsa e si giocheranno il passaggio del turno a Torino contro la Juventus. Qualificazione aperta grazie al pareggio dell’andata per 1-1 arrivato per via del gol di Ante Rebic e il pareggio su rigore all’ultimo di Cristiano Ronaldo. Ecco la rete del croato in questa video news.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓