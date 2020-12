‘Milan is on fire’: come è nato il coro che fa impazzire i rossoneri | VIDEO

Milan is on fire: l’origine del coro di giubilo

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Stefano Pioli e Andrea Romeo, allenatore e team manager del Milan, sono diventati protagonisti di un coro che impazza sul pullman rossonero. ‘Milan is on fire‘, più in generale, sta diventando il motivetto di ogni successo del Diavolo in campionato. Ma da dove nasce questo coro? Nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘ ecco spiegata l’origine: tutto parte da una canzone dance degli Anni ’90 …