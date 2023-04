Milan-Inter, social in fiamme per il derby di Champions League | VIDEO

Una semifinale di Champions League sarà Milan-Inter, il derby di Milano in programma il 10 e il 16 maggio a 'San Siro'. Social in delirio

Il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi si sfideranno nelle semifinali di Champions League: andata il 10, ritorno il 16 maggio, sempre alle ore 21:00 e sempre a 'San Siro'. I social sono in delirio per il derby di Milano in Champions, che torna a distanza di 18 anni (ultima volta nei quarti nel 2005), e in semifinale, nello specifico, dopo 20 (ultima volta nel 2003). Ecco, dunque, le reazioni più belle dei tifosi rossoneri e nerazzurri in questo video di 'GazzettaTV'