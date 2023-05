Milan-Inter 0-2, la reazione dei tifosi sui social | VIDEO

Nell'andata delle semifinali di Champions League, l'Inter vince per 0-2 in casa del Milan: ecco la reazione sui social

Dai festeggiamente dell'Inter alla delusione del Milan. Il primo EuroDerby di questa Champions League va ai nerazzurri che vincono per 0-2 dominando per grandi tratti l'incontro. I social hanno reagito alla partita con meme e spunti divertenti. Dalla gioia di essere un tifoso dell'Inter, al piano per non perdere la finale del Milan. Ecco i meme più divertenti