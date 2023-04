Theo Hernandez ha sfoggiato un nuovo look in occasione della partita tra Milan e Lecce: ecco i commenti e i meme più divertenti sui social

Dopo essersi tinto i capelli di biondo, azzurro e rosa, oggi Theo Hernandez ha sfoggiato un nuovo look in occasione della partita vinta dal Milan contro il Lecce. Capelli fucsia per il terzino rossonero, il quale è stato al centro di numerosi commenti e meme sui social.