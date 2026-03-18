Milan, i problemi di Leao: dal rapporto con Pulisic all’equivoco tattico

Durante l'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è parlato molto di Rafael Leao, attaccante del Milan

Nell'ultimo episodio de "La Tripletta", podcast de 'La Gazzetta dello Sport', sono stati analizzati tutti i problemi di Rafael Leao al Milan: il portoghese sta faticando a trovare la sua migliore condizione in campo, complice il modulo dell'allenatore Massimiliano Allegri, e fatica sempre di più a trovare l'intesa con il compagno di reparto Christian Pulisic. Ecco il video