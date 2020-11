Milan, guarda Thauvin: il gol al Nantes è bellissimo | VIDEO

Milan, guarda che gol ha fatto Thauvin!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO VIDEO MILAN NEWS – 3-1 dell’Olympique Marsiglia al Nantes nell’ultima giornata di Ligue 1. In gol, per l’OM, oltre Dimitri Payet ed il ‘Pipa‘, Dario Benedetto, anche Florian Thauvin. L’attaccante esterno francese, classe 1993, in scadenza di contratto con il club della Costa Azzurra, è come noto un obiettivo di calciomercato del Milan. Vediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, gol e highlights del match del ‘Vélodrome‘, prodezza di Thauvin inclusa.