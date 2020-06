VIDEO MILAN – André Silva, classe 1995, centravanti rossonero in prestito all’Eintracht Francoforte, a segno con una prodezza nel 4-1 in casa dell’Hertha Berlino nell’ultimo turno di Bundesliga. André Silva ha segnato due gol e fornito un assist. In questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘ vediamo il gol realizzato con il tacco in area piccola dal numero 33 lusitano.

