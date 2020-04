VIDEO MILAN – In un San Siro deserto e in un clima surreale, l’ultima giornata di campionato prima che si fermasse tutto per il Coronavirus è stata Milan-Genoa a porte chiuse. I rossoneri hanno perso 2-1 e il gol milanista è stato del solito Zlatan Ibrahimovic, che ha sfruttato un rimpallo sugli sviluppi di un corner. Nella video news rivediamo quel gol.

