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MILAN FUTURO

Milan Futuro-Nuova Sondrio, Oddo : “Conta la prestazione. Tutti i giocatori sono migliorati”

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Redazione
22 marzo

Al termine di Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara

Nel pomeriggio di oggi il Milan Futuro ha pareggiato 2-2 contro la Nuova Sondrio. Per i rossoneri gol di Chaka Traorè e Geroli. Ottima prestazione del Diavolo, beffato nel finale con un pareggio non meritato per gli ospiti. Dopo il fischio finale, il tecnico del Milan Futuro Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni.