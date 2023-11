Il Milan vince, Leao festeggia così il successo rossonero | VIDEO

Rafael Leao, assente per infortunio in Milan-Fiorentina di sabato sera in campionato, ha festeggiato a modo suo i tre punti del Diavolo

Fermo ai box per infortunio ancora per qualche giorno (rientro in campo previsto per il 9 dicembre in Atalanta-Milan), Rafael Leao ha guardato dalla tribuna i compagni giocare e vincere per 1-0 contro la Fiorentina a 'San Siro' sabato sera. Al termine della sfida contro i viola, poi, l'attaccante portoghese ha festeggiato il successo come lui sa fare. Ecco il video