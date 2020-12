VIDEO MILAN NEWS – Un successo importantissimo per il Milan Femminile, che batte 1-0 la Fiorentina e si proietta sempre più in alto in classifica. Una partita sofferta, una vittoria meritata, che ha regalato tantissimo entusiasmo alla squadra di Maurizio Ganz. Il Milan ha pubblicato poco fa gli highlights della sfida sul profilo Twitter del club rossonero. Eccolo: “Una partita importante, vinta con carattere e determinazione: riviviamo le emozioni di!”

