PIANETAMILAN i nostri video Milan Femminile, Giuliani: “Io Ministro dello Sport? So cosa voglio”

MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, Giuliani: “Io Ministro dello Sport? So cosa voglio”

desc img
05:41
Daniele Triolo
24 settembre

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Eccole in questo video

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile di Suzanne Bakker, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Stefano Bressi, nostro inviato al 'Vismara' per il Media Day della Prima Squadra Femminile del Milan. Eccole, dunque, in questo video