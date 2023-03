Altra sconfitta in campionato per il Milan. In Europa la squadra di Stefano Pioli splende, ma fa una gran fatica in Italia

Altra sconfitta per il Milan, l'ennesima in campionato. Se in Europa i rossoneri splendono, in Italia la squadra di Stefano Pioli fa grande fatica. Ecco il commento del vicedirettore della 'Gazzetta' Andrea Di Caro.