Milan-Empoli 0-0, Agresti: “Tutti gli errori di Pioli” | VIDEO

Stefano Agresti de 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Milan-Empoli 0-0 e degli errori del tecnico rossonero Stefano Pioli in questo video

Il Milan di Stefano Pioli, ieri sera a 'San Siro', non è andato oltre lo 0-0 interno contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Il tecnico rossonero aveva presentato una formazione rivoluzionata rispetto all'undici iniziale visto in casa del Napoli nel precedente turno di campionato. Una scelta, quella del turnover quasi integrale, che non ha decisamente pagato. Ne ha parlato il giornalista Stefano Agresti ('La Gazzetta dello Sport') in questo video