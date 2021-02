Milan, una macchina da gol … quindici anni dopo

Il Milan di Stefano Pioli ha segnato 45 reti nelle prime 21 gare di Serie A. Non succedeva dalla stagione… 2005/2006! Quell’anno in panchina c’era Carlo Ancelotti e in campo campioni del calibro di Andriy Shevchenko, Alberto Gilardino, Ricardo Kaká e Filippo Inzaghi, tutti in doppia cifra. Ecco i gol più belli nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.