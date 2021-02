In Milan-Crotone è arrivato il gol numero 500 di Zlatan Ibrahimovic con le maglie dei club. Poco dopo, è arrivato anche il numero 501. Una partita finita 4-0. Insomma, giornata quasi perfetta per Ibrahimovic. Il club rossonero, dopo la sfida, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un video con tutti gli scatti, attimo per attimo, del gol e dell’esultanza di Zlatan per la cinquecentesima rete. Didascalia molto semplice, ma anche molto chiara: “500”. Ecco la video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>