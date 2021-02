MILAN-CROTONE: media punti Scudetto e altre 10 curiosità in 90″ / News

Domenica si giocherà Milan-Crotone, 21^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano ancora una volta da primi in classifica, a quota 46 punti conquistati. Una media punti che è inferiore solo a quella degli anni con Carlo Ancelotti in panchina (oggi all’Everton). Mentre si fanno ironie sui rigori (record per il Milan), i rossoneri di Stefano Pioli continuano a difendersi dalle inseguitrici. Nella video news 10 statistiche e curiosità sulla sfida di San Siro, in solo 90 secondi.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>