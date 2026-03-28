Milan con il 4-3-3? Ecco i possibili piani di Massimiliano Allegri

Milan con il 4-3-3 o il 3-5-2 per le ultime partite della stagione della Serie A? Ecco i possibili piani di Massimiliano Allegri

Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta" podcast de 'La Gazzetta dello Sport' si è parlato anche del Milan e della vittoria con il Torino grazie al 4-3-3. Quali sono le intenzioni di Allegri per le ultime partite della stagione? Il video