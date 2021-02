Milan k.o. già 5 volte in stagione tra Serie A ed Europa League

Il Milan di Stefano Pioli, in questa stagione, ha collezionato 5 sconfitte. Di queste, ben 4 per Zlatan Ibrahimović e compagni sono arrivate in questo scorcio iniziale di 2021. Rivediamole tutte insieme in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.