Milan, che boom con il lavoro di Pioli

Il lavoro di Stefano Pioli è sotto gli occhi. Come viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico ha fatto crescere tanti giocatori da quando siede sulla panchina del Milan. Quasi tutta la rosa ha alzato il proprio rendimento, ma ci sono dei giocatori che hanno effettuato in poco tempo un incredibile salto di qualità. Scopriamo chi sono in questo video di GAZZETTA TV.