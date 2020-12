VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa poco fa Milan-Celtic, quinta giornata di Europa League. Una vittoria per 4-2 che porta i rossoneri ai sedicesimi di finale. Solo all’ultima giornata si saprà il piazzamento, anche se il Diavolo ci arriva da secondo in classifica. I social coccolano Hauge, autore di una grande partita e si preoccupano per Simon Kjaer. Nella nostra video news le reazioni social più divertenti.

