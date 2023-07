In collaborazione con il famoso marchio New Era, ecco in anteprima i nuovi cappelli del Milan dai vari stili e colori

Non si sono fatti attendere troppo i prodotti della collaborazione tra il Milan e New Era, marchio famoso soprattutto negli USA per la creazione di cappellini per gli sport 'americani' come la NBA, NFL o MLB. Ecco, in anteprima, alcuni dei modelli disponibili