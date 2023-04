Con il Milan giunto alle semifinali di Champions League, brilla Brahim Diaz nella nuova posizione da esterno destro e De Ketelaere spera...

Nelle ultime partite di un Milan qualificatosi per le semifinali di Champions League, brilla Brahim Diaz nel ruolo di esterno destro e questa soluzione, se sfruttata anche in futuro, potrebbe far ben sperare per De Ketelaere...