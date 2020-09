MILAN-BOLOGNA: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Dopo l’esordio stagionale contro lo Shamrock Rovers, lunedì ci sarà la prima giornata di campionato, con Milan-Bologna. I rossoneri ancora una volta scenderanno in campo con l’undici collaudato, scelto da Stefano Pioli. Un Milan leggermente in difficoltà per carenza di uomini, soprattutto in difesa. Davanti, invece, torna Ante Rebic sulla fascia di sinistra, con Alexis Saelemaekers che si accomoderà, almeno per ora, in panchina. Nella video news la probabile formazione di Pioli, con il classico 4-2-3-1.

