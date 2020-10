MILAN-BOLOGNA: il primo, splendido, gol di Ibrahimovic / News

VIDEO MILAN NEWS – Un inizio da sogno, poi quello che proprio non ci voleva: lo stop per Coronavirus. La stagione di Zlatan Ibrahimovic era iniziata nel migliore dei modi e lo svedese appariva in splendida forma, dopo aver potuto finalmente fare la preparazione insieme alla squadra. Solo un’apparizione in campionato però, poi il tampone positivo. Una presenza che però ha condito con una splendida doppietta in Milan-Bologna. Il primo gol, in particolare, è stato stupendo: stacco imperioso e girata di testa all’angolino. Roba da fenomeni. Nella video news rivediamo la rete dello svedese, in attesa del suo ritorno, magari nel Derby di sabato 17 ottobre…

