MILAN-BOLOGNA, Crudeli: “Squadra in crescita e competitiva” / News

VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa poco fa Milan-Bologna, 34^ giornata di Serie A. Il giornalista tifoso, Tiziano Crudeli, ha reagito così. Un commento decisamente positivo per la prestazione del Milan, che ha schiantato per 5-1 i rossoblu. Crudeli guarda già al futuro e, notando una squadra in netta crescita, sottolinea come non si debbano fare rivoluzioni, ma semplicemente andare a rinforzare la rosa. Ecco il video, pubblicato sui suoi canali social.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓