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Milan, Bergomi: “Allegri potrebbe giocare meglio. Sullo Scudetto …” | PM
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Prima della conferenza stampa di presentazione della Yes Cup 2026 ha parlato anche Giuseppe Bergomi. Le parole sul Milan
Milano si prepara ad accogliere ancora una volta la Yes Cup, il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia: andrà in scena dal 2 al 5 aprile. Ai margini della conferenza stampa di presentazione ha parlato anche Giuseppe Bergomi ex difensore dell'Inter. Ecco il video dal nostro inviato Stefano Bressi.