MILAN-ATALANTA: Top e Flop del match, le pagelle / News

VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Milan-Atalanta, 36^ giornata del campionato di Serie A. Finisce 1-1 tra rossoneri e nerazzurri. Un pareggio comunque positivo per il Diavolo, che continua a non perdere, anche contro la corazzata atalantina e nonostante le tantissime assenze. Una squadra sempre più compatta, anche se i sostituti non sono stati proprio all’altezza dei titolari… Nella video news i nostri migliori e peggiori rossoneri.

