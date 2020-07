VIDEO MILAN NEWS – Si è da pochissimo conclusa Milan-Atalanta, gara valida per la 36^ giornata di Serie A. È finita 1-1. Un pareggio che sta stretto a entrambe, ma che dimostra per l’ennesima volta come siano due squadre in grandissima forma. Sono le due squadre che hanno fatto più punti post lockdown, esattamente alla pari. Nella video news i numeri del match.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓