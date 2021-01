VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Milan-Atalanta, 19^ giornata del campionato di Serie A e ultima del girone d’andata. Una bruttissima sconfitta per il Milan, che esce sconfitto per 0-3. I rossoneri hanno fatto finora molti record e questa partita, purtroppo, ha dei record negativi per il Milan. Nella video news alcuni dati sulla sfida.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>