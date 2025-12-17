Il Milan è arrivato ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) per prendere parte alla Final Four di Supercoppa Italiana: domani sfida al Napoli

Il Milan di Massimiliano Allegri è arrivato ieri sera, poco prima delle 23:00 ore italiane, a Riyadh (Arabia Saudita) per prendere parte alla Final Four di Supercoppa Italiana: domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ore italiane, semifinale contro il Napoli di Antonio Conte. Assenti Matteo Gabbia e Santiago Giménez, convocati Youssouf Fofana e Rafael Leão oltre a tanti giovani. Tra questi, Maximilian Ibrahimović