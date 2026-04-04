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NAPOLI-MILAN
Milan, allenamento a Milanello sul campo esterno: ci sono tantissimi tifosi rossoneri
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Allenamento del Milan in corso, nel centro sportivo di Milanello, sul campo esterno, in vista della trasferta di Napoli: bagno di folla!
Allenamento del Milan in corso, agli ordini dell'allenatore Massimiliano Allegri, sul campo esterno del centro sportivo di Milanello, in vista della trasferta di campionato contro il Napoli, in programma lunedì sera alle ore 20:45. Oltre al direttore sportivo Igli Tare, presenti alla seduta circa 4mila sostenitori rossoneri, con una folta rappresentanza della Curva Sud, cuore pulsante della tifoseria organizzata milanista. Ecco il video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi