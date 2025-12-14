PIANETAMILAN i nostri video Milan, Allegri il messaggio ai giovani: “Il calcio va fatto con passione”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Allegri il messaggio ai giovani: “Il calcio va fatto con passione”

desc img
Emiliano Guadagnoli
14 dicembre

Le parole di Massimiliano Allegri durante la festa di Natale del Settore Giovanile del Milan. Ecco il messaggio

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato alle giovani promesse rossonere durante la festa di Natale del Settore Giovanile del Diavolo. Ecco le sue belle parole sul calcio in generale. Video da Gazzetta.it.