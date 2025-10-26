PIANETAMILAN i nostri video Milan, Abatantuono: “Leao mi piace anche se ogni tanto mi fa inc…”
Diego Abatantuono, tifoso del Milan, ha parlato anche del momento attuale dei rossoneri in particolare su Rafael Leao
Diego Abatantuono, tifoso del Milan, era al Festival dello Spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni per presentare il suo nuovo film, “La vita va così”. “Sono contento di questo inizio di campionato ma manca un attaccante in rosa. Attendo il salto di qualità”. Video da Gazzetta.it